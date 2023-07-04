САП обжаловала меру пресечения главе Тернопольского облсовета, готовит ходатайство о его отстранении от должности

КИЕВ. 4 июля. УНН. Прокурор САП подал в суд апелляционные жалобы на меры пресечения председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской ОВА. Также готовится ходатайство об отстранении Головко от занимаемой должности. Об этом УНН информирует со ссылкой на обнародованное во вторник сообщение САП.

Цитата

«Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на решение следственного судьи, которыми председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской ОВА избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс. грн залога», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прокурор не согласен с размером залога, определенным следственным судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для председателя Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя председателя Тернопольского ОВА и 8 млн грн – другого заместителя.

«Кроме того, поскольку преступление, которое инкриминируется председателю Тернопольского облсовета, связано с занимаемой им должностью и выполнением служебных полномочий, стороной обвинения готовится ходатайство об отстранении лица от занимаемой должности», - отмечается в сообщении.

В САП сообщили, что двое заместителей председателя Тернопольской ОВА с марта 2023 года освобождены от исполнения своих должностных обязанностей.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд взял под стражу председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на 60 суток, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Впоследствии за председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко внесли залог в 805 200 гривен и его освободили из-под стражи.

Перед этим НАБУ сообщило, что задержало главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации на взятке.

В тот же день им сообщили о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.