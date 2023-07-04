Дефицита электричества нет, из-за непогоды отключалась линия электропередачи с Молдовой - Минэнерго

КИЕВ. 4 июля. УНН. Из-за непогоды обесточивалась линия межгосударственного соединения с Молдовой. Также из-за погодных условий без света остались потребители двух областей. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно. Об этом во вторник сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Цитата

“В Закарпатской области из-за непогоды временно обесточивалась линия межгосударственного соединения с Молдовой 110 кВ, все потребители запитаны через резервные мощности”, - говорится в сообщении.

Детали

Из-за непогоды без света временно оставались потребители в Киевской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях. Все заживлены. Сейчас еще остаются обесточенными 2 населенных пункта в Сумской и 8 – в Черкасской областях.

Обстрелы

Из-за обстрелов в Донецкой области осталась без света часть потребителей. Также обесточена шахта.

В результате обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Генерация

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет, отмечается в сообщении.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 16,56 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в ведомстве.

Ситуация в регионах

Из-за технологических нарушений обесточена часть потребителей в Киевской области.

В Сумской области произошел несчастный случай. При попытке отремонтировать оборванный провод от опоры к дому местный житель самовольно поднялся на опору, где был смертельно поражен электротоком.

Экспорт/Импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 715 МВт*ч. Экспорт отсутствует.