В британской разведке объяснили тактику врага для замедления ВСУ

КИЕВ. 4 июля. УНН. Для замедления украинского контрнаступления оккупанты сделали ставку на чрезмерное минирование территорий, однако это не компенсировало главные проблемы российской армии, которые заключаются в дефиците артиллерийских боеприпасов и перегруженности подразделений, говорится в очередном отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В последние недели россия определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге Украины. В основе этого подхода лежит очень интенсивное использование противотанковых мин, отмечают эксперты.

На некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что она, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной. Замедлив продвижение украинских войск, россия попыталась нанести удар по украинской бронетехнике с помощью беспилотных летательных аппаратов, ударных вертолетов и артиллерии с односторонним поражением.

Хотя россия достигла определенного успеха в применении этого подхода на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и нехватки артиллерийских боеприпасов, отмечают аналитики.

Дополнение

Украинские войска проводят контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта, пишет Институт изучения войны. Силы обороны Украины за прошедшую неделю на востоке освободили 9 кв. км, на юге - 28,4 кв. км территории, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление продвигается медленными темпами, поскольку Украина не хочет напрасно рисковать жизнями военных. Люди - это не ресурс, как для россии, а самое большое богатство.

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