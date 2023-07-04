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Президент Литвы призвал НАТО быть смелее в отношении быстрого членства Украины

Президент Литвы призвал НАТО быть смелее в отношении быстрого членства Украины

Гитанас Науседа

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО более смело реагировать на стремление Украины к членству на саммите в Вильносе. Он заявил, что это повысит эффективность Киева на поле боя, в то время как москва будет рассматривать любую осторожность как слабость. Об этом он заявил в интервью Reuters, пишет УНН.

Цитата

"Мы не должны стесняться принимать более смелые решения, потому что в противном случае режим Путина решит, что западные союзники слишком слабы, (что их следует) загнать в угол, и они сдадутся. Наше более сильное определение перспективы членства Украины в НАТО, несомненно, повысит боевой дух украинских солдат на поле боя. И это очень важно", - сказал Науседа.

Детали

Науседа сказал Reuters, что на саммите в Вильнюсе на следующей неделе Украине может быть предложена возможность быстрого пути к членству в НАТО после войны, и больше военной поддержки.

"У нас есть некоторые страны, которые с осторожностью относятся к более сильным формулировкам относительно перспективы Украины. Но я уже вижу определенные сдвиги в сознании их лидеров", - сказал Науседа.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО «сейчас» – даже если членство наступит только после войны.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Литва
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