Незаконный оборот табачных изделий: БЭБ за полгода изъяло оборудования и товаров на 750 млн грн

КИЕВ. 4 июля. УНН. Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги работы по противодействию незаконному обороту табачных изделий за 6 месяцев 2023 года. За это период было изъято оборудования и товаров на 750 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на информацию предоставленную Бюро.

Работа детективов была сосредоточена на выявлении перемещения крупных партий нелегальных сигарет, цепей поставок и сбыта, поиска мест производства контрафакта. Аналитики, в свою очередь, обнаружили пробелы в законодательстве и предоставили предложения, которые уменьшат возможности создания схем нелегального производства табачных изделий.

И.о. директора БЭБ отметил роль отраслевых экспертов, бизнес-ассоциаций и представителей производителей, привлечение которых к обсуждению проблем дают положительный результат.

«Встречи с представителями бизнеса становятся регулярными. Это существенная помощь информацией, мы должны получать фидбек от белого бизнеса. Наша задача, прежде всего, прекратить нелегальные схемы и обеспечить увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины. Те, кто работают в рамках закона не должны терять объемы из-за контрафакта», – отметил Эдуард Федоров.

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За первое полугодие 2023 года значительно выросли показатели работы БЭБ по противодействию незаконному обороту табачных изделий – начато 76 уголовных производств, 42 лицам сообщено о подозрении, 26 дел уже направлено в суд. Вынесено 15 приговоров, остальные производства активно расследуются.

Детективами БЭБ изъято 6 промышленных производственных линий – в Одесской, Львовский, Николаевской, Закарпатский, Киевский, Полтавский, областях. В последней найден также цех по изготовлению кустарного оборудования для мини-производств.

В Киевской области изъята крупная партия электронных сигарет и табачных смесей на почти 100 млн грн. Во Львовский области БЭБ остановило деятельность нелегального канала поставки электронных сигарет с Дальнего Востока и их незаконное перемещение на территории Украины. В результате проведения 15 обысков изъято продукции на 96 млн грн.

БЭБ обращением к Госспецсвязи инициировало блокирование 38 сайтов, через которые сбывали нелегальные табачные изделия.

Всего за шесть месяцев 2023 года изъято 1,7 млн пачек сигарет и 321 тыс. электронных сигарет. Кроме того, изымались смеси для кальяна, марки акцизного налога с признаками подделки, жидкости для наполнения электронных табачных устройств, сырье и тому подобное.

Общая ориентировочная стоимость изъятых за полгода товаров и оборудования более 750 млн грн. Вместе с результатами 2022 года она уже достигает 1,4 млрд грн, а количество изъятых сигарет - 6,1 млн пачек.

«Аналитики оценивают потери государства от нелегального оборота табачных изделий в миллиарды гривен. Мы должны шаг за шагом снижать эту цифру и возвращать производство и продажу сигарет в легальное русло с уплатой всех налогов», – отметил Эдуард Федоров.

По результатам информационно-аналитической деятельности БЭБ и оценки угроз экономической безопасности государства в Кабинет Министров Украины и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики направлены письма об изменениях нормативно-правовой базы.

Аналитики БЭБ предлагают разработать механизм регулирования уплаты акцизного налога с табачного сырья при его импорте, а также внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части установления сроков для изготовления из импортированного сырья подакцизных товаров и упорядочения их применения.