В Лавру пришла комиссия для опечатывания корпусов: глава заповедника говорит о препятствованиях

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Киево-Печерскую Лавру прибыла комиссия заповедника для опечатывания освобожденных корпусов. Как сообщил в эфире телемарафона во вторник и.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко, фиксируют препятствования со стороны присутствующих на территории людей, передает УНН.

Цитата

"Комиссия заповедника согласно своему письму предупредила монастырь, что сегодня будут возвращены корпуса, 5 корпусов. Вчера мы получили от них ответ, что 3 корпуса жизненно необходимы для жизнедеятельности монастыря, сейчас они готовы вернуть два корпуса", - сказал Остапенко.

"Когда комиссия в составе 5 человек сотрудников заповедника пришла для того, чтобы осмотреть и опечатать помещение, которое не используется, (...) то препятствуют люди", - отметил он.

"Решение суда сейчас полностью игнорируется, и работники заповедника не допускаются к объектам государственным, которые принадлежат государству", - указал Остапенко.

Детали

Он также добавил, что 5 корпусов надо опечатать, а дальше государство решит, что с ними делать.

По его словам, сейчас будут смотреть другой корпус. "Если снова нам будет препятствовать, конечно, мы будем обращаться уже официально в правоохранительные органы о препятствовании деятельности заповедника и возвращении имущества государственной собственности", - отметил Остапенко.

Он сообщил, что "на сегодня 5 корпусов уже полностью заповедником возвращены, и мы планировали на этой неделе еще 5 корпусов осмотреть и полностью опечатать".

Если препятствования продолжатся, то будут обращаться в суд, отметил Остапенко.

Дополнение

29 марта 2023 года заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Комиссия Минкульта по 5 июня вела работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповеднику в Лавре.

12 июня Минкульт сообщил, что УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.