Болгария увеличит военную помощь Украине в этом году - министр обороны страны

КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна увеличит военную помощь Украине в этом году. Он добавил, что София направит вооружение после того, как закончится анализ потребностей украинских Вооруженных сил и того, сколько из этого перечня она способна предоставить. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Euractiv.

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"Эта военная помощь позволит, когда Украине удастся освободить все оккупированные территории, помочь стабилизировать регион – в Черном море, Юго-Восточной Европе и на восточном фланге НАТО. Это главная причина и понимание, по которым Болгария помогает Украине", - заявил Тагарев.

Детали

Министр отметил, что помощь, которую София до сих пор оказала Киеву, "высоко ценится" украинским руководством и международными партнерами. Он объяснил, что болгарское общество должно знать, что страна помогает Украине, поскольку социологические опросы, проведенные в 2022 году, показали, что почти 70% болгар против отправки военной помощи Киеву.

"Помощь, которая предоставляется Украине, направлена не только на обеспечение насущных военных потребностей, но и на то, чтобы в долгосрочной перспективе Вооруженные силы Украины достигли очень высокого уровня оперативной совместимости с НАТО", – сказал министр.

Отмечается, что Болгария поставляет Украине преимущественно старые боеприпасы, которые еще пригодны для использования. София является одной из немногих столиц стран-членов НАТО, которая имеет серьезные запасы боеприпасов для старого советского оружия, которое Украина использует в больших количествах.

Болгария также готовится присоединиться к инициативе ЕС по предоставлению Украине одного миллиона 155-мм боеприпасов по стандарту НАТО, хотя производство таких снарядов ограничено.

Напомним

26 июня правительство Болгарии сообщило, что утвердило новый пакет военной помощи для Украины.