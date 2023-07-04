Четверо погибших и двое раненых в результате стрельбы в Филадельфии

КИЕВ.4 июля. УНН. Вооруженный мужчина в бронежилете открыл стрельбу в нескольких кварталах на юго-западе Филадельфии. В результате погибло четыре человека и двое детей 2 и 13 лет получили ранения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После стрельбы, произошедшей вдоль нескольких кварталов на юго-западе Филадельфии, полиция взяла под стражу двух человек. Первый - подозреваемый 40-летний мужчина, который, считается, и начал стрельбу, он не имел никакого отношения к жертвам, заявили в полиции. У него изъяли бронежилет, винтовку типа AR, пистолет, несколько магазинов в бронежилете и полицейский сканер.

Неизвестно, связан ли второй человек, которого взяли под стражу, со стрелком, но полиция считает, что он открыл ответный огонь по нападавшему.

Трое из четырех убитых были в возрасте от 20 до 59 лет. Возраст четвертого пока не называют. Двум раненым детям 2 и 13 лет. Сейчас их состояние стабильное. Кроме того, во время стрельбы было повреждено несколько автомобилей, потому что полицейские бежали за подозреваемым, пока он стрелял. На месте происшествия полиция обнаружила около 50 стреляных гильз.

Причину стрельбы в полиции пока определяют.

"Мы обследуем территорию, чтобы получить как можно больше информации, идентифицировать свидетелей, определить, где расположены камеры, и делаем все возможное, чтобы выяснить почему это произошло", - заявили в полиции.

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