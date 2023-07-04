Рынок земли: за два года заключили более 85 тыс. сделок, коснулось 1% подмораторных ранее земель

КИЕВ. 4 июля. УНН. С 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 года в Украине заключили 85 247 сделок на рынке земли, которые охватывают площадь в 275 157 гектаров. То есть за два года существования земли в обращении было продано, куплено всего 1% от подмораторных ранее земель. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык во время пресс-конференции во вторник, передает корреспондент УНН.

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«Мы видим количество сделок на сегодня – 85 247. Это с 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 года. Это более 85 тыс. украинцев, которые смогли распорядиться своей собственностью, которые ждали, или хотели продать, или передать, и смогли действительно свободно распорядиться собственностью которая им принадлежит на законных правах», - рассказал Башлык.

По его словам, 275 157 гектаров земель за время существования рынка земли "было заключено, продано, или перепродано".

«Эта цифра развенчивает миф, что у нас все, все сразу продадут, мы останемся вообще без земли. Так совпало, на самом деле, что количество подмораторной земли составляло 27,5 млн гектаров. У нас на сегодня за два года существования земли в обороте было продано, куплено всего 1% от этих земель, бывших подмораторных», - сказал Башлык.

Дополнение

1 июля 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

За два года с момента запуска рынка земли стоимость гектара выросла на 20%.