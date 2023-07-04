Зеленский провел разговор с премьером Швеции: договорились координировать усилия для членства стран в НАТО

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны договорились координировать усилия по приближению полноправного членства обеих стран в НАТО, а также обсудили оборонную поддержку Киева, в частности усиление противовоздушной обороны, передает УНН.

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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Договорились координировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО. Обсудили темпы реализации предыдущих договоренностей по оборонной поддержке от Швеции. Озвучил премьер-министру Швеции дальнейшие потребности Украины, в частности по усилению ПВО", - сообщил Зеленский в Twitter.

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Кроме этого, президент поблагодарил Кристерссона за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского Союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора. Стороны также обсудили ситуацию на поле боя и последние события на территории россии.

"Это свидетельство раскола в российском обществе и слабости властной вертикали. В таких условиях дальнейшее политическое давление на россию и военная поддержка Украины будут наиболее эффективными", - резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "сейчас" – даже если членство наступит только после войны