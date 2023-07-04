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Столтенберг остаться на посту Генсека НАТО еще на год

Столтенберг остаться на посту Генсека НАТО еще на год

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 4 июля. УНН. Генеральному серкетарю НАТО Йенсу Столтенбергу решили продлить срок пребывания в должности до 1 октября 2024 года. О таком решении союзников по НАТО сообщил сам Генсек во вторник в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Удостоен чести решением союзников по НАТО продлить мой срок на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс является более важным, чем когда-либо", - написал Столтенберг.

Детали

По данным пресс-службы Альянса, члены НАТО договорились продлить мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, до 1 октября 2024 года, во вторник, 4 июля 2023 года.

"Это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на Вильнюсском саммите", - говорится в сообщении.

Члены Альянса, как указано, поблагодарили Генерального секретаря за его "руководство и преданность, что было критически важным для сохранения трансатлантического единства перед лицом беспрецедентных вызовов безопасности".

Дополнение

Как указали в Альянсе, союзники по НАТО продлили мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга в четвертый раз.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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