Послу Грузии выразили протест из-за издевательств над Саакашвили и предложили поехать на консультации в Тбилиси

КИЕВ. 4 июля. УНН. Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, которого вызвал Президент Владимир Зеленский в МИД из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, выразили решительный протест и предложили покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей. Об этом сообщает Министрство иностранных дел Украины, передает УНН.

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"Во исполнение поручения Президента Украины 4 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины”, - говорится в сообщении.

Послу Грузии в Украине предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций со своими властями из-за состояния Саакашвили.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода, отметили в МИД.

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В свою очередь, председатель политической партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахиддзе заявил, что решение президента Владимира Зеленского, который просит посла Грузии в течение 48 часов покинуть Украину, является “оскорбительным”.

«Шаг Зеленского в отношении Саакашвили оскорбителен, однако мы хотим остаться в режиме дружбы с властями Украины, пусть даже в одностороннем порядке, поскольку эта страна находится в состоянии войны», — заявил он на пресс-конференции во вторник.

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О том, что посла вызовут в МИД накануне сообщал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев неоднократно призывал официальный Тбилиси остановить издевательства и договориться о возвращении Саакашвили в Украину.

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.