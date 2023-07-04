Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам

КИЕВ. 4 июля. УНН. С сегодняшнего МИД Латвии возобновит прием заявлений на получение визы от граждан россии, но подать ее могут только определенные категории, а каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, пишет УНН со ссылкой на латвийское Delfi.

Детали

После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел Латвии возобновит прием заявлений на получение визы от граждан россии в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом, сообщили в пресс-службе МИД.

Отныне заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также лица, чей въезд связан с гуманитарными соображениями: например, в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда есть угроза безопасности или жизни человека.

В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения.

Дополнение

Прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за рубежом был временно приостановлен в связи с военным мятежом пвк "вагнер" и его главаря евгения пригожина в россии.

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