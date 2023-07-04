В Польше проведут референдум по мигрантам: будет в один день с выборами

КИЕВ.4 июля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил намерения властей провести референдум по миграционному соглашению ЕС одновременно с парламентскими выборами. Правящая партия внесла законопроект о возможности национального референдума по мигрантам в один день с выборами, сообщает РоІѕкіегаԁіо, пишет УНН.

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«Я могу подтвердить, что мы планируем провести эти мероприятия одновременно, чтобы сэкономить расходы. Отдельное проведение выборов и референдума будет означать дополнительные средства, а так расходы будут практически такими же», - сказал польский премьер.

Детали

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что вопрос, вынесенный на референдум, скорее всего, будет один. При этом он не уточнил, какой будет его формулировка.

Напомним

Страны ЕС достигли договоренности в вопросе о расселении мигрантов, прибывающих в Европу, в разные страны. Польша и Венгрия выступили против решения, но для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

После этого в Польше заявили о намерениях заблокировать европейский план. Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за проведение референдума в вопросе о распределении мигрантов.

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