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Французское правительство уверяет, что беспорядки в стране стихают

Французское правительство уверяет, что беспорядки в стране стихают

КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в понедельник, что порядок в стране восстанавливается после почти недельных беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего подростка из-за стрельбы полицейского, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во Франции восстанавливается порядок, а беспорядки стихают. Однако присутствие полиции будет сохраняться "до полного восстановления спокойствия", добавил он.

"Приоритетом является обеспечение восстановления республиканского порядка", - заявила премьер-министр страны Элизабет Борн в понедельник вечером после того, как приняла лидеров различных политических групп в парламенте.

Стычки продолжались в стране еще в понедельник вечером, а 45 000 полицейских и жандармов мобилизовали для наведения порядка.

По сравнению с предыдущими ночами, на этой неделе было зафиксировано меньше задержаний и меньше пожаров. Однако, за три дня "полиция произвела 3200 арестов, что является беспрецедентным", сказал Дарманен.

Дополнение

Разведывательные службы Франции сообщают, что напряженность может вспыхнуть снова в ближайшее время, в частности 13 и 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.

Напомним

Во Франции полиция застрелила подростка, который отказался остановиться.

После чего в стране начались массовые протесты.

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Источник: УНН
Теги: Франция, протесты, беспорядки
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