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Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК вместо скандально известного военкома Борисова

Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК вместо скандально известного военкома Борисова

КИЕВ. 4 июля. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram назначил нового начальника Одесского областного ТЦК. Им станет боевой офицер полковник Александр Охрименко, пишет УНН.

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"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров. Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", - говорится в сообщении.

"Александр - боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине", - охарактеризовал его Главнокомандующий ВСУ.

Дополнение

Скандал вокруг предшественника новоназначенного начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова, вспыхнул когда журналисты нашли у него недвижимость на миллионы в Испании. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где поручил Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского «военкома».

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ВСУ
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