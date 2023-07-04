Дополнительный поезд на популярном маршруте Киев - Львов будет курсировать и в дальнейшем - Укрзализныця

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Укрзализныце сообщили о продлении курсирования дополнительного поезда на направлении Киев - Львов, который назначили 27 июня из-за повышенного спроса. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на перевозчика.

Цитата

“Дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов быстро доказал свою незаменимость, поэтому назначаем его и в дальнейшем”, говорится в сообщении.

Детали

7 июля, 9, 11, 12, 13, 14, 16 и 17 июля поезд будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. В эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Отмечается, что поезд сформирован из новых вагонов с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в туалетах.

Для пассажиров из Днепра согласована легкая пересадка на этот рейс с поездов №79 Днепр — Киев, №38 Запорожье — Киев.

Для пассажиров из Харькова — пересадка с поезда №63 Харьков - Киев в течение 1,5 часов. Так же — в обратном направлении: осуществить пересадку со львовского поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев — Харьков и №80 Киев — Днепр.

Напомним

В конце июня из-за повышенного спроса направления Киев - Львов Укрзализныця назначила дополнительный поезд.