Новости: Война
4 июля 2023, 12:58 • Юлия Шрамко • 5625
У оккупантов на Запорожье файер-шоу второй день подряд - мэр Мелитополя
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня было громко у российских оккупантов в Акимовке и Васильевке Запорожской области, а накануне также что-то взрывалось в других точках, сообщил во вторник мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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"У оккупантов на Запорожье какое-то файер-шоу. Второй день подряд оккупанты что-то празднуют: сегодня громко в Акимовке и Васильевке, вчера что-то взрывалось в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе", - написал Федоров в Telegram.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 231 030 человек, 4059 танков и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
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