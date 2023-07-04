У оккупантов на Запорожье файер-шоу второй день подряд - мэр Мелитополя

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня было громко у российских оккупантов в Акимовке и Васильевке Запорожской области, а накануне также что-то взрывалось в других точках, сообщил во вторник мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

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"У оккупантов на Запорожье какое-то файер-шоу. Второй день подряд оккупанты что-то празднуют: сегодня громко в Акимовке и Васильевке, вчера что-то взрывалось в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе", - написал Федоров в Telegram.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 231 030 человек, 4059 танков и сотен единиц военной техники.