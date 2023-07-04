Митрополит Павел пожаловался: уже не Паша "Мерседес", а "Тесла"

КИЕВ. 4 июля. УНН. Бывший настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) пожаловался на электронный браслет и заявил, что теперь он не Паша «Мерседес», а «Тесла». Видео накануне распространили в сети, передает УНН.

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«Я уже не Паша «Мерседес», а «Тесла». Благодаря вам поменялся… Я на подзарядке постоянно сижу», - сказал митрополит Павел, комментируя свой электронный браслет.

Дополнение

30 июня Соломенский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу до 31 августа.

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).