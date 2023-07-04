Украинские военные на юге этой ночью работали по лодкам оккупантов - Гуменюк

КИЕВ.4 июля. УНН. Украинские военные работали по вражеским лодкам в ночь на вторник, 4 июля. ВСУ лишили оккупантов возможности передвигаться по воде. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Детали

Украинские защитники на южном направлении этой ночью продолжали уничтожать врага. По словам спикера Сил обороны Юга, в контрбатарейной борьбе очень тяжелых направлений нет. Силы обороны сосредотачивают авиацию, и артиллерию для поражения мест скопления техники и дислокации врага, пытаются уничтожать склады с боеприпасами.

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«За предыдущие сутки уничтожили 3 склада, этой ночью больше работали по лодкам и вновь лишили врага возможности передвигаться по воде. Они пытаются с помощью лодок, отжатых у местного населения, разведывать действия наших войск, для того, чтобы сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно боязно», - заявила Наталья Гуменюк.

россияне пытаются вернуться на свои позиции, там, где отходит вода, и развернуть огневые точки, чтобы усилить обстрелы правого берега. Кроме того, они продолжают применять тактическую авиацию со сбросом КАБов и используют БПЛА.

«Наша ПВО работает комплексно и пытается уничтожать все, кроме КАБов. Это пока не то оружие, против которого мы можем эффективно действовать», - говорит Гуменюк.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 231 030 человек, 4059 танков и сотен единиц военной техники.