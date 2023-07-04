В росэнергоатоме заявили о якобы отключении линии электропередачи, которая обеспечивает электричеством ЗАЭС

КИЕВ. 4 июля. УНН. В российской компании «росэнергоатом» заявили, что Украина прошлой ночью якобы отключила Днепровскую линию электропередачи, поставляющую электричество Запорожской АЭС. Об этом сказал советник гендиректора концерна "росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире российского телеканала, пишут росСМИ, сообщает УНН.

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"Сегодня в 01:07 мск... они (Украина - прим.) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию", - сказал Карчаа.

Дополнение

Накануне Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач.

Повторное подключение к линии 330 кВ имеет большое значение, поскольку ЗАЭС в течение последних нескольких месяцев полагалась на единственную магистральную линию 750 кВ для внешнего электроснабжения, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты. До начала войны в феврале 2022 года было четыре линии 750 кВ.



Напомним

Ранее Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что начальные меры для стабилизации уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС были приняты, но нужны дополнительные меры.