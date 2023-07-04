"Кино ради Победы!": киномобиль направляется на Волынь

КИЕВ. 4 июля. УНН. В субботу, 8 июля, в пгт Колки, что на Волыни, состоятся кинопоказы Национального тура «Кино ради Победы!», передает УНН со ссылкой на Колковскую поселковую объединенную территориальную громаду.

Детали

Кинопоказы начнутся в 16 часов, на стадионе, возле Центра профессионального образования.

В рамках мероприятия будут представлены две ленты:

м/ф «Похищенная принцесса» (режиссер Олег Маламуж),

к/ф «Снайпер. Белый ворон» (режиссер Марьян Бушан).

Добавим, что в первый месяц III этапа Национального тура «Кино ради Победы.» состоялось 42 кинопоказа в 11 областях Украины. На показы для громад и военных посетили такие звезды как: Андрей Исаенко, Андрей Саминин, Ахтем Сеитаблаев и Игорь Цишкевич.

Кинопоказы Национального всеукраинского тура «Кино ради Победы.» с 20 по 30 июня охватили 11 областей Украины. Уже продемонстрировано 7 украинских лент.

Отметим, что Национальный тур «Кино ради Победы.» реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации «Смотри украинское!», а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.

Идея тура «Кино ради Победы!» возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель - 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области.

Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом «МХП-Громаде».

«Как и раньше, «МХП-Громаде» воплощает в жизнь много проектов, направленных на развитие громад. И один из таких проектов является Национальный всеукраинский тур «Кино ради Победы!», который направлен на поддержку военных, ВПЛ и жителей, которые жили и остаются жить в наших громадах», - комментирует менеджер национальных проектов Благотворительного фонда «МХП-Громаде» Светлана Мигаль.

Добавим, что именно при содействии БФ «МХП-Громаде» удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.