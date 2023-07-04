Госбюджет за полгода свели с дефицитом в более 476 млрд грн

КИЕВ. 4 июля. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2023 года достиг 476,3 млрд грн, что на 17,55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

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"За первое полугодие 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 476,3 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 532,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-июнь 2023 года дефицита в сумме 931,8 млрд гривен", - говорится в сообщении Минфина во вторник со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Детали

Как сообщается, по оперативным данным, за январь-июнь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 869,4 млрд гривен. Средства, полученные Украиной в качестве международной помощи (гранты) за этот период – 269,6 млрд гривен. Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-июне являются США (263 млрд грн).

По оперативным данным, за шесть месяцев 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1 784,3 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 407,6 млрд грн, или 93,5% от росписи отчетного периода.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь этого года составили 879,1 млрд грн, или 82,9% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ, в частности, привлечено 285,7 млрд грн. Из внешних источников привлечено 593,4 млрд грн.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2023 года составили 246,1 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию – 116,8 млрд грн (89,2% плана).

"Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь-июнь 2023 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ", - отметили в Минфине.

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