Правительство набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных землях

КИЕВ.4 июля. УНН. Правительство Украины набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях. Нацагентство по вопросам государственной службы уже принимает заявки от всех желающих, сообщают в пресс-службе Министерства реинтеграции оккупированных территорий, пишет УНН.

Детали

Желающие попасть в кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях смогут переквалифицироваться. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Нацагентства, заполнить анкету, получить подтверждение и в течение 5 календарных дней после этого пройти тестирование на общую эрудицию и заполнить мотивационный опросник.



В резерв набирают специалистов различных специальностей: юристов, бухгалтеров, ИТ-специалистов, специалистов по связям с общественностью, и т.д. В случае необходимости можно также переквалифицироваться. К примеру, украинские вузы уже представили магистерские программы для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции. 10 июля одна из них стартует в КНУ им. Шевченко.

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«У нас есть территории, которые уже более 9 лет находятся во временной оккупации. И тот кадровый резерв, который поедет туда работать, должен быть соответственно подготовлен», – отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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