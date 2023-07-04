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Удар рф по Первомайскому: количество раненых возросло до 16, самому маленькому всего год

Удар рф по Первомайскому: количество раненых возросло до 16, самому маленькому всего год

КИЕВ. 4 июля. УНН. Количество раненых в результате удара рф по Первомайскому возросло до 16, наименьшему всего год, передает УНН со ссылкой на МВД.

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"Харьковщина. Оккупанты обстреляли город Первомайский. Предварительно, ранения получили 16 человек, среди которых 7 детей. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Самому маленькому ребенку один год", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным МВД, повреждена многоэтажка. Зафиксированы возгорания автомобилей.

На месте работают необходимые службы.

Ранее

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в Первомайском Харьковской области прогремел взрыв, предварительно, по городу запустили фугасный снаряд. Сначала было известно о 12 пострадавших, из них 5 - дети.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Харьков и Харьковская область
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