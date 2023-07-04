Сожжение Корана в Стокгольме: ООН проведет срочное заседание

КИЕВ. 4 июля. УНН. Совет ООН по правам человека проведет безотлагательное заседание для рассмотрения вопроса о сожжении Корана, которое стало причиной глобального возмущения после инцидента в Стокгольме, об этом заявил представитель Совета ООН Паскаль Сим. Сообщает Alarabiya.net, передает УНН.

Цитата

"Совет ООН по правам человека проведет срочные дебаты, чтобы «обсудить тревожный рост преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, проявляющийся нынешним осквернением священного Корана в некоторых европейских и других странах»", - сказал Паскаль Сим.

Детали

Запрос Пакистана призвал Совет ООН по правам человека в Женеве к проведению срочных дебатов, которые запланированы до 14 июля. Совет изменит свою повестку дня, чтобы обсудить рост случаев преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, в частности случаи осквернения священного Корана в некоторых европейских и других странах.

Дополнение

28 июня возле главной мечети шведской столицы был сожжен Коран, что вызвало дипломатическую реакцию в мусульманском мире. Шведская полиция заявила, что предоставила разрешение на акцию протеста. Политики критиковали сожжение Корана, но также непреклонно защищали право на свободу выражения мнений.

Турция назвала это “отвратительным актом”. Иран "провокационным", а Кувейт заявил, что это "опасный провокационный шаг". Это спровоцировало протесты в Иране - протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде.

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