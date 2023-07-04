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ЗАЭС ночью потеряла питание с основной линии, она подключена на единственную резервную линию - Энергоатом

ЗАЭС ночью потеряла питание с основной линии, она подключена на единственную резервную линию - Энергоатом

КИЕВ. 4 июля. УНН. Запорожская АЭС ночью потеряла питание с основной линии электропередачи, сейчас станция подключена на единственную доступную резервную линию, которую только восстановили, сообщили в НАЭК "Энергоатом" во вторник, пишет УНН.

Цитата

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция 4 июля в 01:21 потеряла питание с основной внешней линии электропередачи, напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а повреждена – еще четыре месяца назад", - говорится в сообщении.

Дополнение

3 июля стало известно, что Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередачи.

4 июля в росэнергоатоме заявили о якобы отключении линии электропередачи, которая обеспечивает электричеством ЗАЭС.

Источник: УНН
Теги: Россия, оккупация, Запорожье и Запорожская область, Энергоатом, война, Запорожская АЭС
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