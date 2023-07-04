Авто перевернулось на крышу: на Киевщине произошло тройное ДТП

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Василькове Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Сообщается, что водитель автомобиля «Honda» не пропустил авто ВАЗ. Из-за этого машины столкнулись.

Легковушка перевернулась на крышу и столкнулась с транспортным средством «Volkswagen».

Водителя и пассажиров ВАЗа госпитализировали в больницу с телесными повреждениями различной степени.

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