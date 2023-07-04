Новости: Криминал и ЧП
4 июля 2023, 15:21 • Татьяна Краевская • 13395
Авто перевернулось на крышу: на Киевщине произошло тройное ДТП
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Василькове Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Сообщается, что водитель автомобиля «Honda» не пропустил авто ВАЗ. Из-за этого машины столкнулись.
Легковушка перевернулась на крышу и столкнулась с транспортным средством «Volkswagen».
Водителя и пассажиров ВАЗа госпитализировали в больницу с телесными повреждениями различной степени.
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Источник: УНН
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