Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,1591 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
14850

пригожину вернули миллиарды конфискованной его наличности - росСМИ

пригожину вернули миллиарды конфискованной его наличности - росСМИ

КИЕВ. 4 июля. УНН. В россии вернули основателю пвк “вагнер” евгению пригожину 10 миллиардов рублей, которые были найдены и изъяты во время обыска в санкт-петербурге. Об этом пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Детали

"Изначально возвращать обнаруженные 24 июня средства (10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота) силовики не собирались, но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы", - говорится в сообщении.

Лично забирать деньги евгений пригожин не явился. Он прислал водителя с официальной доверенностью.

По данным СМИ, кроме денег вернули и технику, изъятую во время следственных действий в пвк “вагнер”.

Напомним

24 июня после начала бунта “вагнеровцев” силовики провели обыски в санкт-петербурге. В ходе обысков возле офиса пригожина был обнаружен микроавтобус “Газель”, набитый коробками с деньгами.

Сам евген пригожин подтвердил, что деньги принадлежат пвк “вагнер” и предназначены для выплаты зарплаты бойцам и компенсаций родственникам погибших.

Источник: УНН
Теги: Россия, деньги, ЧВК Вагнера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.