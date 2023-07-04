пригожину вернули миллиарды конфискованной его наличности - росСМИ

КИЕВ. 4 июля. УНН. В россии вернули основателю пвк “вагнер” евгению пригожину 10 миллиардов рублей, которые были найдены и изъяты во время обыска в санкт-петербурге. Об этом пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Детали

"Изначально возвращать обнаруженные 24 июня средства (10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота) силовики не собирались, но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы", - говорится в сообщении.

Лично забирать деньги евгений пригожин не явился. Он прислал водителя с официальной доверенностью.

По данным СМИ, кроме денег вернули и технику, изъятую во время следственных действий в пвк “вагнер”.

Напомним

24 июня после начала бунта “вагнеровцев” силовики провели обыски в санкт-петербурге. В ходе обысков возле офиса пригожина был обнаружен микроавтобус “Газель”, набитый коробками с деньгами.

Сам евген пригожин подтвердил, что деньги принадлежат пвк “вагнер” и предназначены для выплаты зарплаты бойцам и компенсаций родственникам погибших.