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Взрыв на Солнце вызвал отключение радиосвязи на Земле

Взрыв на Солнце вызвал отключение радиосвязи на Земле

КИЕВ. 4 июля. УНН. В воскресенье, на Солнце произошла сильная солнечная вспышка. Она ударила по земной атмосфере, вызвав перебои в радиосвязи в отдельных регионах США и Тихого океана. Сообщает Space.com, передает УНН

Детали

Солнечное пятно, из которого произошел взрыв, было в семь раз больше Земли, и вызвало сильную вспышку. Ее заметили в Солнечной динамической обсерватории NASA (SDO). Эта вспышка относится к самому сильному типу, X-вспышке.

Излучение от нее ионизировало верхнюю часть атмосферы Земли, что привело к глубокому коротковолновому радиоотключению над западными частями США и Тихим океаном, которое длилось около 30 минут.

Дополнения

Солнечные вспышки возникают, когда магнитные поля вокруг солнечных пятен переплетаются, разрываются и снова соединяются в процессе, называемом повторным соединением.

Также их классифицируют по их силе, с X-вспышками как самым мощным классом. Факел класса X в десять раз сильнее факела класса M и в тысячу раз мощнее факела класса B.

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Источник: УНН
Теги: космос
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