Удар рф по Первомайскому предварительно был "Искандером", раненых уже 31, среди них 10 детей - прокуратура

КИЕВ. 4 июля. УНН. В результате удара российских войск по Первомайскому в Харьковской области сегодня ранения получили 31 человек, среди них - 10 детей, сообщили во вторник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас известно о 31 раненом, среди них 10 детей. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 4 июля около 13:30 российские военные совершили ракетный обстрел жилого микрорайона в городе Первомайский.

"По предварительным данным, ракетой "Искандер". Российский боеприпас попал вблизи многоэтажного дома", - говорится в сообщении.

Руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram сообщил о 31 госпитализированном человеке, "из них 9 детей, 2 младенцев - 1 год и 10 месяцев".

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, в городе повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Оккупанты обстреляли город Первомайский в Харьковской области.