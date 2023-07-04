Оккупанты принудительно выдают паспорта рф из-за низкого уровня поддержки со стороны населения - Маляр

КИЕВ. 4 июля. УНН. Захватническая власть россии на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей не имеет значительной поддержки среди местного населения, что приводит к низким темпам паспортизации. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

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“На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российская оккупационная власть имеет очень низкую поддержку среди населения. Именно поэтому темпы паспортизации крайне низкие и именно поэтому оккупационным властям приходится осуществлять паспортизацию принудительно”, - написала Маляр в Telegram.

Дополнение

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области осталось около 60-70 тысяч гражданского населения, россияне изготовили паспорта рф для всех жителей. Паспорта датированы февралем 2023 года.