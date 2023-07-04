Нардеп Алексеев вышел из-под стражи под залог в 2,2 млн грн

КИЕВ. 4 июля. УНН. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев, которого подозревают в мошенничестве, вышел из-под стражи под залог в размере 2, 264 млн грн. Об этом нардеп сообщил в комментарии Суспільному, передает УНН.

Детали

По слова Сергея Алексеева, залог внесли вечером, 3 июля. Освободили депутата из СИЗО после обеда, 4 июля.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела", — рассказал Алексеев в комментарии СМИ.

Суть дела

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задокументировала преступные действия одного из действующих народных депутатов Украины Сергея Алексеева, которого подозревают в вымогательстве средств с гражданина одной из европейских стран. По данным правоохранителей, за 50 тыс. долл. нардеп обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Сергею Алексееву сообщили о подозрении в мошенничестве, также правоохранители провели по месту его жительства неотложные следственные действия.