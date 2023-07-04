Законопроект о применении английского языка надо доработать - уполномоченный по защите государственного языка

КИЕВ. 4 июля. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что законопроект президента Владимира Зеленского, в котором официально закрепляется статус английского языка в Украине, требует значительной доработки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного.

Цитата

“В решении Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года отмечается, что ни один гражданин Украины не обязан’владеть другим языком, чем государственный. Также отмечается, что любая угроза национальному языку означает угрозу национальной безопасности" - заявил Креминь.

Детали

Он отметил, что вопрос применения английского языка в Украине регулируется многими законами: “О государственной службе”, “О высшем образовании”, “Об образовании”, “О полном общем образовании”.

21 статьей Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” определено, что государство способствует изучению языков международного общения, прежде всего английского языка, в государственных и коммунальных учебных заведениях.

“Вместе с тем мы как европейская страна должны владеть языками стран-членов Европейского сообщества, куда подали заявку на вступление. Соответственно и украинский будет иметь статус официального языка ЕС,” - сказал Тарас Кремень.

Он также заявил, что имеет предостережения относительно предложения замены дубляжа кинофильмов титрованием. По его мнению, это может привести к ограничению прав некоторых категорий граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Напомним

28 июня Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 9432 о применении английского языка в Украине. Он предусматривает предоставление английскому языку статуса международного в Украине.