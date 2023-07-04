Италия заморозила активы российских олигархов на 2,5 млрд долларов

КИЕВ. 4 июля. УНН. Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,5 миллиарда долларов после вторжения в Украину в прошлом году, сообщил центральный банк страны, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Италия конфисковала активы, в частности банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили, в рамках санкций Европейского союза против кремля и его покровителей. В своем годовом отчете подразделение Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в 2,5 миллиарда долларов была обновлена к концу июня.

Директор UIF Энцо Серата добавил, что финансовые активы на сумму около 360 миллионов долларов, связанные с 80 физическими лицами, были заморожены в рамках режима санкций.

Дополнение

До начала войны в феврале 2022 года итальянские пляжи и порты были популярной площадкой для богатых россиян, которые покупали недвижимость в престижных местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Некоторые из олигархов, попавших в санкционный список, подали апелляции в суд, в частности российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов.

В апреле итальянский суд передал в Суд ЕС решение о замораживании его активов на сумму более 80 миллионов евро. В Украине имущество российского олигарха Усманова на почти два миллиарда арестовали в декабре прошлого года. Позже в феврале этого года в управление АРМА было передано ранее арестованные 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. В апреле АРМА готовила ее к продаже на аукционе.

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