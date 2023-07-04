Египет и Турция впервые за 10 лет восстановили дипломатические отношения

КИЕВ. 4 июля. УНН. Египет и Турция впервые за десятилетие назначили послов в столицах друг друга для восстановления дипломатических отношений. Об этом в совместном заявлении объявили министерства иностранных дел во вторник, сообщает reuters, пишет УНН.

Детали

В совместном заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Турции во вторник, правительства двух стран заявили, что Турция выдвинула Салиха Мутлу Шена своим послом в Каире, а Египет назначил Амра Эльхамами своим посланником в Анкаре.

«Этот шаг направлен на нормализацию отношений между двумя странами и отражает взаимное желание улучшить двусторонние отношения в интересах народов Турции и Египта», — говорится в совместном заявлении, сообщает издание Al Jazeera.

Добавим

Переговоры о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами шли с 2021 года. Усилия по сближению между Турцией и Египтом начались после того, как Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган пожали друг другу руки на Чемпионате мира по футболу в Катаре в конце 2022 года. Президенты Турции и Египта и договорились об обмене послами в конце мая 2023 года.

Справочно

Отношения между Каиром и Анкарой были разорваны в 2013 году после того, как тогдашний военный командующий и нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси возглавил государственный переворот, чтобы устранить президента Мохаммеда Мурси, бывшего лидера Братьев-мусульман, политической исламистской группы, действующей во многих странах. Сначала министерства иностранных дел стран отозвали своих послов. В ноябре того же года Каир объявил посла Турции "персона нон-грата".