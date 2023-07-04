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Зеленский записал видеопоздравление США с Днем независимости

Зеленский записал видеопоздравление США с Днем независимости

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ США с Днем независимости в видео, пишет УНН.

Цитата

"Счастливого 4 июля, Америка! Только смелые обретают независимость, и только лучшие из храбрых способны передавать свободу из поколения в поколение. Для нас большая честь – быть союзником такой мечты, отваги и свободы", - подписал Зеленский в соцсетях видео с поздравлением.

Дополнение

Сегодня, 4 июля, американцы празднуют 247-й день рождения страны с традиционными торжествами, пикниками, и особое внимание граждане США уделяют фейерверкам. Спрос на которые с каждым годом только растет.

Источник: УНН
Теги: США, День Независимости, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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