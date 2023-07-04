Зеленский записал видеопоздравление США с Днем независимости

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ США с Днем независимости в видео, пишет УНН.

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"Счастливого 4 июля, Америка! Только смелые обретают независимость, и только лучшие из храбрых способны передавать свободу из поколения в поколение. Для нас большая честь – быть союзником такой мечты, отваги и свободы", - подписал Зеленский в соцсетях видео с поздравлением.

С 4 июля, Америка!

Только храбрые обретают независимость и только лучшие из храбрых способны передать свободу из поколения в поколение.

Для нас честь быть союзником такой мечты, храбрости и свободы.

pic.twitter.com/3sbIc6WKS6 — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 4 июля 2023

Дополнение

Сегодня, 4 июля, американцы празднуют 247-й день рождения страны с традиционными торжествами, пикниками, и особое внимание граждане США уделяют фейерверкам. Спрос на которые с каждым годом только растет.