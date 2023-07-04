Процесс пошел, но обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось - Игнат

КИЕВ. 4 июля. УНН. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, но процесс переговоров с партнерами уже начался, заявил в эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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“Без процессов, которые необходимо пройти, передача пока невозможна, нужно время. Было обращение нашего высшего военно-политического руководства к нашим партнерам, чтобы это время не затягивалось там, где его можно ускорить. Именно в этом идет сейчас коммуникация…Речь идет о том, кто, где, в каком количестве сможет принять наших пилотов на обучение. Этот вопрос сейчас изучается. Я думаю, что скоро будут заявления от наших партнеров. Процесс пошел, но обучение еще не началось», – сказал спикер.

Также, он отметил, что замедление передачи истребителей приводит к человеческим жертвам как среди защитников, так и среди мирного населения.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для успешного контрнаступления Украине не нужно много самолетов, достаточно очень ограниченного количества.