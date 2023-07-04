Границу на севере усилили из-за ситуации с ЗАЭС - Наев

КИЕВ. 4 июля. УНН. В связи с событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы как личным составом, так и боевой техникой. Об этом во вторник заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

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“В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение по усилению северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой. Работа в этом направлении не останавливалась с того времени, как был выбит враг с севера, и продолжает продолжаться круглосуточно. Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны”, - заявил Наев.

По его словам, украинская разведка хорошо изучила врага и четко владеет ситуацией относительно его планов.

Воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на украинскую территорию, отметил Наев.

Дополнение

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции. Как сообщалось, на ней заслушали информацию «о вероятных вариантах действий противника в отношении Ровенской АЭС»

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад разведки и Службы безопасности Украины, и разведка получила информацию, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС.