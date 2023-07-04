Рада планирует взяться за легализацию медицинского каннабиса на ближайшем заседании - нардеп

КИЕВ. 4 июля. УНН. Законопроект о легализации медицинского каннабиса планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады на ближайшем пленарном заседании, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"На ближайшем пленарном заседании должны вынести проект закона о легализации медицинского каннабиса №7457", - отметил Железняк в Telegram.

При этом нардеп заметил, что "с голосами, правда, пока рискованно".

Напомним

28 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине должны наконец-то легализовать лекарства на основе медицинского каннабиса.

В июне прошлого года правительство поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса. Комитет ВР поддержал его в феврале.

Речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса для лечения людей, которые переживают хроническую боль.

Как сообщается, предусмотрено усиление функций контроля со стороны Национальной полиции, которая будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растения, транспортировку партий товара. Также создается реестр медицинских препаратов на основе каннабиса.