До 100 тыс. грн на воплощение проектов для громад: объявлены победители конкурса "Время действовать, Украина!"

КИЕВ. 4 июля. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» объявил победителей конкурса социальных инициатив «Время действовать, Украина!», передает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.

Детали

Победителями конкурса стали 149 проектов. Все они получат до 100 тыс. грн на воплощение собственных проектов.

Гранты пойдут на решение проблем в громадах и поддержку местных социальных инициатив.

Поэтому, на первом месте по количеству проектов, которые получат гранты, является Винницкая область (32 гранта). На втором - Черкасская (29 грантов), на третьем - Киевская (20 грантов).

Также в благотворительном фонде рассказали о направлениях, которые были поддержаны:

⁃ системные проекты в образовании, медицине, инфраструктуре - 90;

⁃ развитие общественных пространств - 28;

⁃ сохранение традиций и культурного наследия - 13;

⁃ реабилитация ветеранов - 10;

⁃ энергетическая безопасность - 4;

⁃ интеграция внутренне перемещенных лиц - 4.

Стоит отметить, что победителей конкурса определяли 10 экспертов конкурсного комитета. Каждый из них – эксперт в своей области и регионе.

«Мы не останавливаем поддержку локальных проектов во время войны. Наоборот, сейчас восстановление и развитие громад еще более актуальны. Ведь постоянно появляются новые вызовы: от строительства укрытий, установки генераторов до создания классов безопасности.

Также все больше заявок поступает от тех громад, которые уже получали гранты. Они продолжают развиваться. С них берут пример соседние громады и также подаются на конкурс. Громады все чаще избавляются от патернализма и берут ответственность на себя за свое развитие даже во время полномасштабного вторжения», – комментирует директор благотворительного фонда «МХП-Громаді» Татьяна Волочай.

Проект продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

«В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия», – добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП-Громаді» Владимир Панченко.

Добавим, что бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Ознакомиться с полным перечнем победителей можно на сайте конкурса «Время действовать, Украина!» по ссылке:

https://timetoact.com.ua/winners2023

Добавим

4 мая по инициативе “МХП-Громаді” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!”

Справка

«МХП-Громаді» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.