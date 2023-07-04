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российский МиГ-31 упал на камчатке - росСМИ

российский МиГ-31 упал на камчатке - росСМИ

КИЕВ. 4 июля. УНН. российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время полета в камчатском крае рф. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Тихоокеанский флот рф, сообщает УНН.

Детали

“Истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета в камчатском крае.

Самолет выполнял полет без боекомплекта”, - говорится в сообщении.

К месту аварии направлены поисково-спасательные силы. Ведутся поиски экипажа.

Дополнение

Ранее российские СМИ сообщали, что на Камчатке истребитель МиГ-31 исчез с радаров над морем. 

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, авария
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