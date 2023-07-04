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Китай отменил запланированный визит главы дипломатии ЕС Борреля

Китай отменил запланированный визит главы дипломатии ЕС Борреля

Жозеп Боррель

КИЕВ. 4 июля. УНН. Китай отменил визит Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, запланированный на следующую неделю, заявила в комментарии Reuters во вторник пресс-секретарь ЕС Набила Массрали, пишет УНН.

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Детали

Китай сообщил об отмене визита Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Пекин в вторник, 4 июля. Никаких причин для отмены не назвали.

Цитата

"К сожалению, китайские партнеры сообщили нам, что запланированные даты на следующей неделе уже невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", - сказала пресс-секретарь Набила Массрали изданию.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и полномасштабное вторжение россии в Украину. Это уже второй случай в этом году, когда поездка Борреля была отменена. В апреле он не смог приехать из-за положительного результата теста на COVID-19.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Китай
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