Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,1591 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
11940

Для перевозок на Керченской паромной переправе россияне готовы задействовать военные корабли

Для перевозок на Керченской паромной переправе россияне готовы задействовать военные корабли

КИЕВ. 4 июля. УНН. Военные рф готовы предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу в связи с пробкой на подъезде к Крымскому мосту, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Цитата

"Сегодня утром переговорил с Сергеем Шойгу, и он нам предоставит в случае необходимости 2 больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки и при нормальной погоде - это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (в одну сторону), то есть всего до 1000 смогут перевозить по переправе, минуя также Крымский мост", - завил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Детали

Отмечается, что в последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, по сообщениям "местных властей" временно оккупированного полуострова, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин - каждое авто подлежит досмотру.

Керченскую паромную переправу оккупанты вновь начали использовать после взрыва и пожара на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Сейчас ее используют исключительно для перевозки грузового транспорта. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наращивают свое присутствие: В Крыму с’появилась новая база обеспечения российских военных

Источник: УНН
Теги: Крым, переправа, корабль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.