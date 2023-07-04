Для перевозок на Керченской паромной переправе россияне готовы задействовать военные корабли

КИЕВ. 4 июля. УНН. Военные рф готовы предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу в связи с пробкой на подъезде к Крымскому мосту, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

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"Сегодня утром переговорил с Сергеем Шойгу, и он нам предоставит в случае необходимости 2 больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки и при нормальной погоде - это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (в одну сторону), то есть всего до 1000 смогут перевозить по переправе, минуя также Крымский мост", - завил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Детали

Отмечается, что в последние дни перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник пробка растянулась до 13 километров, но к утру вторника, по сообщениям "местных властей" временно оккупированного полуострова, сократилась до 4 километров. Очереди связаны с увеличением потока машин - каждое авто подлежит досмотру.

Керченскую паромную переправу оккупанты вновь начали использовать после взрыва и пожара на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Сейчас ее используют исключительно для перевозки грузового транспорта.

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