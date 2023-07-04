"Так случается в жизни": представитель ГУР прокомментировал ночную атаку дронов в рф

КИЕВ. 4 июля. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал атаку беспилотников на москву на подмосковье в ночь на вторник. В эфире национального телемарафона он заявил, что «так случается», пишет УНН.

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«Если говорить о москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает, случается в жизни.

Если российская 45 бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по москве. Так случается», — сказал Юсов.

Дополнение

В ночь на вторник в новой москве, подмосковье и в калужской области в рф сбили беспилотники. мо рф сообщило о всего пяти беспилотниках в новой москве и подмосковье.

Под москвой якобы на территории одного из военных объектов произошло падение беспилотника.