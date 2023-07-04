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Западные фирмы продолжают платить миллиардные налоги в рф - исследование

Западные фирмы продолжают платить миллиардные налоги в рф - исследование

КИЕВ. 4 июля. УНН. 1146 иностранных компаний продолжают работать на российском рынке, несмотря на войну россии против Украины сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В 2022 году общий оборот этих предприятий на российский рынок составил 213,9 млрд долларов, из этой суммы в российский госбюджет было уплачено 3,5 млрд долларов налогов. Такие данные приводит издание со ссылкой на исследования Киевской школы экономики (KSE) и НПО B4Ukraine.

Отмечается, что до войны в россии работало 1387 иностранных компаний. Из-за российской агрессии в Украине этот рынок покинули только 241 западная фирма. Компании, которые все еще работают в рф, не нарушают санкции, но финансируют войну. В числе западных компаний, которые не стали там сворачивать бизнес - Philip Morris, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter & Gamble.

Авторы украинского исследования напоминают, что, кроме налога на прибыль, западные компании, которые имеют дочерние предприятия в рф, платят налоги с зарплаты сотрудникам, НДС и взносы в страховые компании. 

Добавим

Больше всего налогов в россии среди иностранных компаний по итогам 2022 года уплатили американские фирмы: 712 млн. долларов. На третьем месте после Германии – фирмы из Швейцарии. Далее Япония, Великобритания, Китай и Франция.
Наибольший прирост продаж был зафиксирован в таких отраслях, как алкоголь и табак, потребительские товары, автотранспорт, продукты питания и фармацевтика.

Больше всего заработали на российском рынке в 2022 году фирмы Japan Tobacco International, китайские автоконцерны Chery Automotive и Haier, австрийский банк Raiffeisenbank International и американский концерн Philip Morris.

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Источник: УНН
Теги: Россия, налоги, бизнес, работа
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