КИЕВ. 4 июля. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин во вторник призвал лидеров россии, Ирана и других государств Шанхайского альянса укреплять связи и противостоять санкциям, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Си "призвал к усилиям для сохранения регионального мира и обеспечения общей безопасности", заявило государственное информационное агентство Xinhua, добавив, что он призвал страны-члены ШОС "усилить свою солидарность".

российский диктатор владимир путин, как сообщается, поблагодарил ШОС, штаб-квартира которого в Пекине, приняв участие в своем первом саммите после однодневного "мятежа" владельца чвк "вагнер" евгения пригожина.

"россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", - сказал путин блоку.

"Хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, которые выразили поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан", - добавил путин.

За последние годы Китай и россия расширили экономическое сотрудничество и дипломатические контакты, а их стратегическое партнерство только укрепилось после вторжения москвы в Украину, отмечает издание.

Хотя Китай заявляет, что является нейтральной стороной в украинском конфликте, западные страны критикуют его за отказ осудить наступление москвы.

На саммите ШОС, который во вторник приветствовал Иран как своего девятого члена, также наблюдались "явные нападки" премьер-министра Индии Нарендры Моди на Пакистан, который является его главным соперником, но также и членом ШОС, пишет издание.

"Некоторые страны используют трансграничный терроризм как инструмент в своей политике, (они) дают убежище террористам", - сказал Моди, хозяин виртуальной встречи, не называя конкретных стран.

Индия регулярно обвиняет Пакистан в помощи повстанческим группам, а история двух ядерных соседей погрязла в насилии и кровопролитии.

Пакистан также принял участие в саммите, а премьер-министр Шехбаз Шариф осудил «гидроголового монстра терроризма и экстремизма», в то же время предупредив, что «необходимо избегать любого соблазна использовать его как палку для получения дипломатических очков».

И Индия, и Пакистан заявили, что Афганистан остается ключевой проблемой, причем Моди предупредил о риске, что он является базой для «распространения нестабильности», тогда как Шариф призвал к «срочной перезагрузке» международного взаимодействия с правителями "Талибана".

Другими членами ШОС, созданной в 2001 году для обсуждения вопросов безопасности и экономики, являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Иран сегодня присоединился к ШОС в качестве полноправного члена, при этом Тегеран в последние месяцы активизировал свою дипломатию как с друзьями, так и с врагами, стремясь уменьшить свою изоляцию, улучшить свою экономику и проецировать силу, пишет издание.

Союзнику россии беларуси, которая имеет статус наблюдателя, также сообщили, что она станет полноправным членом на следующем саммите ШОС.

Напомним

В мае министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил своих российских и индийских коллег в углублении двусторонних связей, пообещав, что "координация и сотрудничество" будут только укрепляться в знак солидарности с двумя крупнейшими соседями Китая.