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Удар рф по Первомайскому: количество раненых возросло до 35, в реанимации младенец

Удар рф по Первомайскому: количество раненых возросло до 35, в реанимации младенец

КИЕВ. 4 июля. УНН. В результате удара российских войск ракетой "Искандер” по Первомайскому в Харьковской области сегодня ранения получили 35 человек. Среди них - 10 детей. 10 месячный ребенок в реанимации, заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет УНН

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“Известно о 35 пострадавших, 10 детей, один ребенок возраста 10 месяцев в реанимации. Если брать по зданиям, которые пострадали, то это 9 многоэтажек, если брать людей у которых повреждены дома - это почти 2 тысячи человек, — сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, армия рф выпустила ракету "Искандер".

Также он добавил, что никаких военных и промышленных объектов там нет. “Это исключительно жилой район”, - сказал Синегубов.

Дополнение

Ранее УНН сообщал о 31 пострадавшем в результате атаки по Первомайскому на Харьковщине.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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