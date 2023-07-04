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Зеленский переговорил со Столтенбергом о подготовке Вильнюсского саммита: Генсек обещает решение о "приближении" Украины к НАТО

Зеленский переговорил со Столтенбергом о подготовке Вильнюсского саммита: Генсек обещает решение о "приближении" Украины к НАТО

КИЕВ. 4 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидается решение о "приближении" Украины к НАТО, пишет УНН.

Цитата

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО. В Вильнюсе члены Альянса примут решение по усилению долгосрочной поддержки, улучшению наших политических связей и приближению Украины к НАТО", - отметил Столтенберг в Twitter.

Напомним

4 июля союзники по НАТО продлили мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга в четвертый раз - еще на год, до октября 2024-го.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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