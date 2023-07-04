Крайняя форма эскалации дипотношений: в МИД Грузии отреагировали на протест Украины из-за состояния Саакашвили

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел Грузии назвали крайней формой эскалации дипотношений и "вмешательством во внутренние дела суверенного государства" предложение послу Грузии покинуть территорию Украины для консультаций с Тбилиси. Отметим, таким образом официальный Киев выразил протест из-за состояния Михаила Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, передает УНН.

Цитата

"Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением украинских властей. Эта акция является крайней формой эскалации дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на такой шаг против дружественного государства и народа.

Причина, названная украинскими властями, делает это решение особенно непонятным. Решение Страсбургского суда положило конец спекуляциям относительно состояния здоровья осужденного Михеила Саакашвили, чем еще раз подтвердило высочайшие стандарты защиты прав Михеила Саакашвили государством. На фоне такого развития событий решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - говорится в заявлении МИД Грузии.

Детали

Официальный Тбилиси надеется, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений между двумя странами.

"Хотим еще раз подчеркнуть, что поддержка Грузией территориальной целостности и суверенитета Украины и украинского народа является непоколебимой. С начала войны Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку как на двустороннем уровне, так и в различных международных форматах.

Показательно и то, что в условиях российской военной агрессии даже в самые тяжелые моменты дипломатическое представительство Грузии в Украине не прекращало функционирование", - говорится в заявлении.

В МИД Грузии добавили, что посол Грузии Георгий Закарашвили передал украинской стороне официальную позицию Тбилиси во время встречи, которая состоялась сегодня в Киеве в Министерстве иностранных дел Украины.

"... хочется отметить, что Грузия и в дальнейшем будет выражать солидарность и поддержку Украине, которая находится в состоянии войны. Именно потому, что Украина находится в активной фазе войны, грузинская сторона, осознавая свою большую ответственность в международных отношениях и особенно перед партнерами, на данном этапе воздерживается от любой дополнительной реакции в ответ на шаги Украины и дальнейшие обострения с ней двусторонних отношений, что заведет существующую и без того сложную ситуацию в тупик", - резюмировали в МИД Грузии.

Напомним

Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, которого вызвали в МИД из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, выразили решительный протест и предложили покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.